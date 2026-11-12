英国首相安迪·伯纳姆在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会上，呼吁世界领导人和产业界让不同收入人群都能负担得起电动汽车和热泵。正如Politico Europe报道，他还重申英国致力于在2050年前实现温室气体净零排放的目标。

绿色技术的可负担性

伯纳姆表示，在过去五年里，世界行动得不够快，未能向民众展示气候政策和电气化对生活成本带来的益处。他表示，交通、供暖和工业的电气化应当提供更清洁、更便宜的能源。

这位英国首相称，在英国，一辆新的电动汽车目前的使用成本已经可能低于同类汽油车。在适当的费率下，热泵的使用成本也可能低于燃气锅炉。与此同时，他指出，这些技术尚未惠及所有人群。

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伯纳姆表示，政府正在投资创新，并为民众补贴初始成本，但产业界也必须参与进来，使绿色转型更加可负担。

电气化与气候韧性

首相支持土耳其和澳大利亚推进电气化的方针，但未支持到2035年将全球能源消费的35%转为用电这一具体目标。与此同时，据Politico Europe报道，他的政府在上个月的预算中削减了热泵补贴规模，部长们正在考虑放宽电动汽车行业配额的提议。

伯纳姆还表示，在英国明年担任G20主席国期间，该国计划将气候韧性问题重新列入议程，重点关注债务、发展和保险。政府设立了气候安全特别代表一职，并任命曾任联合情报委员会主席的马德琳·阿莱桑德里担任该职务。

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