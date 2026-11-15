爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔已下令准备必要措施，以应对该国东部与俄罗斯边境可能关闭的情况。据ERR News报道，在塔林以北维姆西的国防公司Threod Systems发生有人试图闯入其厂区的事件后，这一问题正在讨论中。

企图纵火焚烧企业

11月14日上午，8名拉脱维亚公民在试图进入Threod Systems厂区后被拘留。据该媒体报道，其目的是制造爆炸并纵火焚烧该公司的建筑物。该公司除其他产品外，还生产用于侦察和打击任务的远程无人机。

爱沙尼亚国内安全局认为，对Threod Systems的袭击企图是受俄罗斯联邦军事情报总局（GRU）——这一侵略国——指使实施的。8月，塔林公司Milrem Robotics也发生了纵火事件。

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讨论关闭口岸

米哈尔表示，他已与内政部长伊戈尔·塔罗讨论了关闭爱沙尼亚-俄罗斯边境的可能性。他指示部长和政府办公厅准备相关措施。

总理表示，如果俄罗斯继续在该国开展混合行动，爱沙尼亚必须做好降低风险的准备。他指出，关闭边境可以降低对爱沙尼亚居民的威胁，并表明对其国防工业和防御能力发动攻击是不可接受的。

目前，爱沙尼亚与俄罗斯之间有3个边境检查站在运行，分别位于纳尔瓦、卢哈马和科伊杜拉。这些检查站允许行人和货物通行，每天运行12小时，即07:00至19:00。

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