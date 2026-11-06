爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔在接受Politico采访时表示，欧洲不应与侵略国俄罗斯总统弗拉基米尔·普京建立外交沟通渠道。他认为，欧洲国家应加大对莫斯科的制裁压力，而不是试图充当调解人。

制裁而非调解

米哈尔称欧洲对俄罗斯的制裁压力是有效的，并呼吁从经济层面加大这种压力。他认为，充当调解人的角色可能意味着愿意放松对莫斯科的要求，包括在实施和执行限制性措施方面。

这位爱沙尼亚总理还表示，欧洲不能同时支持乌克兰、向俄罗斯施压并试图充当调解人。他说，普京必须看到一个强大而团结的欧洲。米哈尔补充说，欧洲人赞赏美国总统唐纳德·特朗普政府为达成和平协议所作的努力，但他确信，主要压力应指向俄罗斯。

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谈判与签证限制

据该媒体报道，美国官员将于下周在阿布扎比与乌克兰和俄罗斯代表会面。美国特使史蒂夫·威特科夫表示，这将是双方自2月以来首次面对面谈判。

爱沙尼亚与波兰和瑞典一道推动收紧针对俄罗斯公民的签证规定，其中包括曾在乌克兰作战的前军人。塔林提议禁止俄罗斯武装部队前军人进入欧盟。欧洲官员认为，旅游签证可能便利俄罗斯特工进入欧盟开展混合行动，包括在敏感设施上空放飞无人机以及破坏基础设施。据Politico报道，欧盟委员会计划在新年初提出相关提案。

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