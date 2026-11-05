爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔在塔林举行的Tallinn Digital Summit期间呼吁欧洲国家发展自身的人工智能能力，而不是仅从国外购买技术。ERR News对此进行了报道。

米哈尔表示，欧洲应加快人工智能发展，以避免依赖由其他国家和公司开发的技术。他提及欧洲依赖俄罗斯能源所付出的高昂代价，并指出不能让类似情景在科技领域出现。

能力、信任与安全

这位总理表示，为有效使用人工智能，欧洲必须在三个方向采取行动：发展能力、确保信任和安全。米哈尔欢迎欧盟投资2000亿欧元发展人工智能的计划，其中包括建设千兆工厂，同时强调需要让欧洲企业更容易获得融资和投资。

他说，爱沙尼亚希望跻身率先实施新解决方案并影响人工智能发展的国家之列。与此同时，这既需要国家层面的技术能力，也需要密切的国际合作。

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爱沙尼亚Eesti.ai倡议

米哈尔还介绍了政府倡议Eesti.ai，该倡议旨在到2027年底前提高10万名劳动年龄爱沙尼亚居民使用人工智能的技能。该计划还 предусматривает支持医疗保健、教育和公共服务领域的人工智能项目。

爱沙尼亚正借鉴其数字身份系统和在线服务的经验，制定安全使用人工智能代理的规则。总理强调，人工智能不会止步于国界，因此，对最强大系统的监管规则必须通过国际合作来制定。

米哈尔与30多个国家的领导人及欧盟委员会代表共同签署了一项关于监管先进人工智能模型的呼吁。该文件 предусматривает加强国际协作，以监督最强大的人工智能系统。

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