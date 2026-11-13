荷兰首相罗布·约滕将于周五与联合政府伙伴会面，试图阻止其政府在成立不到九个月后解体。这场危机源于围绕2027年税收计划中提高财富税的激烈争议，《塞浦路斯邮报》报道。

围绕税收计划的争议

约滕的三党联合政府因与左翼反对派达成的协议而面临解体威胁。作为支持税收计划的交换，反对派力量争取到了小幅提高财富税。

右翼且亲商的VVD坚决反对这项修正案。与此同时，约滕所属的中间派D66以及基督教民主党支持这些修改。

最终，VVD投票反对本届政府自己的税收计划，但该文件凭借反对党票数以微弱多数获得通过。VVD领导人鲁本·布雷克尔曼斯称投票结果令人失望，并表示其政党将认真重新考虑自身立场。

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新选举的风险

VVD退出联合政府可能意味着约滕领导的少数派政府结束。投票后，首相表示将尽一切可能保住联合政府，并将在与VVD和基督教民主党领导人的会议上尝试重新开始合作。

如果发生政府危机，荷兰可能举行新的选举——这将是过去五年中的第四次。不过，提前投票并非不可避免：各党可能尝试根据议会下院目前的组成组建新政府。这一方案也可能意味着少数派政府，但左翼反对党Pro于周四拒绝了这种可能性。

约滕的联合政府在议会两院均不占多数，因此需要反对派支持才能通过其倡议。据该媒体报道，约滕于2月出任首相，是荷兰历史上最年轻的政府首脑。

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