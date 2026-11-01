南非豪登省当局宣布加强应对性别暴力和杀害女性行为的措施，此前自7月以来至少有12名女性遇害。Daily Maverick报道称，该省省长潘亚扎·莱苏菲表示，该计划将在122个高风险地区部署1,022支特别应急小组。

豪登省当局的措施

莱苏菲表示，该计划还 предусматривает增加56名社会工作者，加强7个专门审理性犯罪案件的法院以及144家为受害者提供服务的机构。该省全部19家法医诊所将全面参与法医证据的保存工作。

豪登省设有18所可提供363个床位的庇护所、7个Thuthuzela Care Centre中心，以及为遭受性别暴力者提供的扩大化心理社会支持服务。莱苏菲还表示，自10月1日起，所有市政当局已开始每周开展行动，检查是否遵守地方规定。

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对埃库尔胡莱尼杀人案的调查

代理豪登省警察专员、少将弗雷德·凯卡纳表示，在涉及肯普顿公园和埃库尔胡莱尼女性的11起案件中，有5起案件的嫌疑人已被拘押。对奥利凡茨方丹两起案件，以及夸特马、莫罗卡坝和斯普林斯案件的调查仍在进行。

在跑步者伊丽莎白·聪佐·莫塞拉克戈莫遇害案中，警方逮捕了3人；她的遗体于9月12日在肯普顿公园地区被发现。凯卡纳强调，为查明所有涉案人员，调查仍在继续。莱苏菲还报告称，已在高风险地区安装监控摄像头、改善照明并割除杂草。他列举的问题包括法医材料延误，以及需要加快市政当局的安全措施。

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