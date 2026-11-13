海地总理感谢萨尔瓦多参与打击帮派行动——德国之声

海地总理阿利克斯·迪迪埃·菲斯-埃梅感谢萨尔瓦多军方参与该国打击帮派的行动。萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱表示，一支联合特遣队摧毁了Lanmo San Jou房屋以及400 Mawozo团伙的总部。德国之声报道。

布克莱还在社交平台X上发布了一段视频，画面显示直升机向一大片区域开火。该视频的真实性目前尚未得到证实。菲斯-埃梅表示，海地和萨尔瓦多正与联合国支持的帮派镇压部队共同行动，旨在恢复对领土的控制和国家权力。

萨尔瓦多军人在海地

自2025年初以来，萨尔瓦多军人一直驻扎在海地，主要是为了对抗帮派影响力。上个月，布克莱向该国派遣了2000多名军人和特种部队人员。声明称，此举的目标是寻找4名萨尔瓦多公民，他们于10月18日遭到伏击，至今仍未找到。

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位于华盛顿的经济与政策研究中心海地问题专家杰克·约翰斯顿对不同安全机构之间的协调及其权限范围表示担忧。他还指出了萨尔瓦多在海地驻扎的合法性问题。

安全局势

联合国周四发布的一份报告称，太子港首都地区以及阿蒂博尼特省和东南省发生了血腥的领土冲突、性暴力及其他严重侵权行为。2026年7月至9月期间，该国至少有1167人死亡，另有459人受伤。

联合国表示，超过一半的暴力事件是由安全部队针对帮派的地面或空中行动造成的，这些行动有时在一家私人军事公司的支持下使用无人机进行。专家罗曼·勒库尔·格朗梅松强调，海地不具备复制萨尔瓦多模式的条件：该国监狱在2024年已被清空，司法系统在很大程度上陷入瘫痪，犯罪团伙更像武装组织而非帮派。

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