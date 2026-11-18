希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯表示，塞浦路斯将于2027年7月1日正式加入申根区——当天希腊将开始担任欧盟理事会主席国。据Cyprus Mail报道。

米佐塔基斯是在希腊和塞浦路斯政府间峰会后作出这一表态的。他表示，该岛加入申根区可能成为希腊担任欧盟理事会主席国期间的首个重要决定。

塞浦路斯当局的立场

塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯上周表示，欧盟成员国对该国加入申根区的反对意见在很大程度上已被克服。与此同时，欧盟司法和内政理事会在上个月初举行的最近一次会议上，未将塞浦路斯可能加入申根区的问题列入议程。

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欧盟委员会也在7月表示支持塞浦路斯加入。塞浦路斯仍是两个未加入申根区的欧盟国家之一。另一个国家是爱尔兰，由于与英国签署了共同旅行区协议，该国决定不完全加入申根区。

穿越绿线

在绿线过境点对第三国公民实施新的数字化出入境系统的问题仍未解决，过境点数量预计不久将达到11个。当人员经埃尔詹机场抵达该岛后穿越绿线，或从申根区国家抵达并经该机场离开该岛时，该系统可能无法记录入境或出境。

赫里斯托祖利季斯保证，有权使用过境点的塞浦路斯土耳其人及其家庭成员不会失去目前在该岛两部分之间通行的权利。与此同时，塞浦路斯土耳其人领导人图凡·埃尔许尔曼警告称，行动自由可能面临复杂情况，尤其是对于不具有塞浦路斯共和国国籍的人士。

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