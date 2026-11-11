希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯计划在定于周五在爱尔兰都柏林举行的欧盟领导人非正式会议上，提出土耳其与利比亚海上划界协议的问题。Politico Europe报道称，雅典的一名高级官员在匿名条件下透露了这一消息。欧盟领导人会议原计划主要讨论人工智能和乌克兰问题。

围绕海上走廊的争议

争议的焦点是安卡拉与的黎波里之间的一项安排，该安排规定在希腊和塞浦路斯之间的东地中海设立一条海上走廊。雅典认为，这些水域属于希腊专属经济区。欧盟在该地区支持能源项目和互联互通项目。

希腊外交部长约尔戈斯·耶拉佩特里蒂斯表示，若局势升级，雅典将请求欧盟实施制裁并提供支持。希腊担心，土耳其可能援引与利比亚的安排，对克里特岛以南的海上勘探工作以及希腊与塞浦路斯之间海底电力互联项目的实施提出质疑。

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欧盟和土耳其的反应

土耳其于2019年与位于的黎波里、获联合国承认的利比亚政府签署了该协议。10月20日，利比亚东部相互竞争的当局一致批准了该协议。同日，欧盟委员会和欧洲理事会领导人表示，该协议侵犯第三国的主权权利，不符合海洋法，并且无效。

埃及、巴林、塞浦路斯、以色列和阿拉伯联合酋长国也拒绝了该协议。与此同时，土耳其外交部指责布鲁塞尔支持其所称的希腊和塞浦路斯“极端且非法”的立场。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示，他期待土耳其和利比亚的共同意愿得到尊重。

能源项目

欧盟关于土耳其加入该集团进展的报告提到，安卡拉阻碍了价值19亿欧元的希腊与塞浦路斯电力互联项目的实施。该项目于2024年因雅典与安卡拉之间的对峙而中断。三个月前，法国公司 Meridiam 成为该项目的多数股东，周二一艘法国船只从伊拉克利翁出发，开始施工。

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