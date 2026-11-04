伊拉克总理扎伊迪在巴林举行会谈——《国家报》

11月4日，伊拉克总理阿里·扎伊迪在巴林麦纳麦与该国王储兼首相萨勒曼·本·哈马德·阿勒哈利法举行会谈。这是自2003年以来伊拉克领导人首次访问该王国，《国家报》报道。

合作与经济联系

伊拉克总理办公室表示，巴格达寻求在经济、政治和社会领域扩大与巴林的合作与伙伴关系。该办公室称，会谈旨在加强多个领域的互动，以服务两国人民的共同利益。

据扎伊迪办公室消息，萨勒曼·本·哈马德·阿勒哈利法称此次访问具有历史意义，并表示这应成为发展合作与经济伙伴关系的重要开端。他还称伊拉克是在该地区发挥关键作用的国家，并强调稳定与和平对于繁荣和经济一体化的重要性。

伊拉克政府发言人海德尔·阿布迪此前表示，总理计划与巴林国王哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法讨论两国的政治和经济互动，以及地区事态发展。

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总理的地区访问

对巴林的访问是扎伊迪地区行程中的又一站。上周，他访问约旦并会见了阿卜杜拉二世国王，两天后抵达大马士革，与叙利亚总统艾哈迈德·沙拉举行会谈。

在叙利亚，双方讨论了贸易、投资、边境安全以及恢复基尔库克—巴尼亚斯输油管道。这条线路可能为伊拉克提供一条经由叙利亚向地中海出口石油的额外通道。此前，扎伊迪还会见了沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼和土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安。

伊拉克政府将这些接触描述为推动与邻国关系正常化以及扩大经济和能源合作的方针。巴格达还在推动“6+2”倡议，该倡议旨在将海湾阿拉伯国家合作委员会六个成员国、伊拉克和伊朗纳入一个地区安全体系。

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