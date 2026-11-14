伊拉克总理阿里·扎伊迪在调查中部巴比伦省燃料走私案件期间，解职了九名安全和行政官员。他还下令将该案所有嫌疑人移交法院，阿纳多卢通讯社报道。

核查结果

扎伊迪召开紧急安全会议，审议了一个委员会的调查结论。该委员会调查了巴比伦省北部朱尔夫·纳斯尔地区有关走私的报告。武装部队发言人萨巴赫·努曼对国家通讯社INA表示，该委员会确认了联邦情报部门关于燃料走私和存在炼油厂的数据，并记录了干预事件。

被解职者包括巴比伦省警察局长、该省北部地区警察负责人，以及内政部省级情报和反恐部门、国家安全局、国防部情报与安全部门和情报机构的负责人。巴比伦省人民动员力量指挥官、内政部能源警察第6旅旅长以及石油部输油管道公司负责人也被免职。

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安全官员的责任

伊拉克总理要求各省行动指挥官和警察指挥官，以及安全和情报机构负责人，对其管辖区域内打击石油走私负责。他要求加强监督和安全措施，并表示未履行职责的官员将被追究责任。

扎伊迪强调，从扎胡到巴士拉，伊拉克任何地方都不会允许走私活动继续进行。该委员会于周五开始现场工作，距成立该委员会的决定作出两天。伊拉克安全媒体小组负责人萨阿德·马安表示，委员会成员中没有政治团体或武装组织。

巴比伦省省长阿里·图尔基·贾马利于周四宣布辞职，但未说明原因。两天前，他在与记者访问该地区后否认了走私报道，称这是一座为人民动员力量和联邦警察车辆服务的旧燃料站。在核查开始前，伊拉克媒体曾报道一份19页的情报评估，该评估基于卫星图像、地理空间分析和油罐车动向，显示自2021年以来可能存在走私活动。

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