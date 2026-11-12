伊拉克总理下令调查石油产品走私案——《The National》

伊拉克总理阿里·扎伊迪下令调查有关在巴格达以南朱尔夫·萨赫尔地区从管道非法抽取石油产品并进行走私的报道。为此，将成立一个委员会，成员包括联邦警察、能源设施保护警察、总安全与纪律局、情报部门、人民动员力量以及联邦廉正委员会的代表。

情报数据与卫星图像

据《The National》报道，伊拉克内政部联邦情报与调查局本周编写了一份关于朱尔夫·萨赫尔疑似走私活动的报告。该文件基于2021年至2026年的卫星图像，其中包含有关在管道附近非法抽取石油产品的数据。

报告列出了四个地点，在这些地点多次发现容量均为3.6万升的大型油罐车。该机构称，这些地点受到一个文件中未点名的“武装团体”的控制和保护。报告还描述了将石油产品运往巴格达省的三条可能路线。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

朱尔夫·萨赫尔的局势

朱尔夫·萨赫尔是一个大型农业区，据该媒体称，该地区由受伊朗支持的“真主党旅”控制。2014年武装分子被逐出该地区后，这片区域大部分仍不对外开放，许多原居民至今尚未返回。

此次调查正值扎伊迪政府与亲伊朗武装团体关系紧张之际。“真主党旅”、“伊玛目阿里旅”和“萨拉亚·萨拉姆”表示，已将武器移交国家控制。与此同时，“真主党旅”和“努贾巴真主党运动”公开拒绝解除武装。

此外，联邦廉正委员会正在调查有关用油罐车将基尔库克省和伊拉克库尔德斯坦油田的原油走私至伊朗和阿富汗的报道。

关注我们在