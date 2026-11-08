伊拉克总理阿里·扎伊迪下令取消摩苏尔国际机场的三份服务合同。据《国民报》报道，给出的原因是有关合同执行方可能与武装组织存在关联的说法。

取消了哪些合同

尼尼微省省长阿卜杜勒·卡迪尔·达希勒在巴格达与总理会面后宣布了这一决定。上诉法院院长拉伊德·哈米德·穆斯利赫也参加了此次会面。

省长表示，相关协议涉及机场柜台、停车场和出租车办公室的租赁。扎伊迪还指示将这些服务的合同交给国际公司。声明没有说明这些合同据称与哪些武装组织有关联。

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尼尼微当局的立场

省长称，交通部此前在地方当局不知情或未同意的情况下，与三家公司签署了协议。尼尼微省政府此前曾反对这些安排。

该媒体指出，这一决定是阿里·扎伊迪政府与亲伊朗武装派别对抗中的又一事件。近几周，总理一直试图加强国家对在正式指挥体系之外活动的组织的控制。尤其是，“真主旅”组织曾公开批评限制其政治和经济影响力的尝试。

摩苏尔国际机场在针对“伊斯兰国”组织的战争后完成重建并恢复运营。目前尚不清楚国际公司的遴选何时开始，以及合同取消决定是否会在法院受到挑战。

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