伊拉克总理阿里·扎伊迪发布多项指令，旨在加强联邦政府对库尔德斯坦及该国争议地区石油出口、边境口岸和安全事务的控制。The National报道。

出口与边境口岸

根据其中一项指令，库尔德斯坦地区政府不得通过联邦石油部以外的渠道发放原油和石油产品出口许可。文件称，此举是为防止权限重叠。

边境口岸管理局还将接管库尔德斯坦所有边境过境点。边防部队司令部受命关闭伊拉克与邻国国际边界沿线的非正式过境点，其中包括库尔德斯坦境内的过境点。

油田与石油产品运输

石油部被命令管理属于该部门、位于迪亚拉、基尔库克、萨拉赫丁和尼尼微省范围内争议地区的油田。这些设施目前由库尔德斯坦安全部队控制。

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内政部应调动能源警察，对所有油田实施控制和视频监控，包括位于联邦行政边界内、由地区当局控制的设施。

国防部受命调动第一和第二联合利益旅，封锁这些省份与库尔德斯坦之间的土路。当局还必须制定一项对所有各方均具约束力的机制，用于石油产品在各省之间及经由边境口岸的运输。

这些指令规定，应使用现代技术保护和监控管道及油井，建立全国性石油干线数字监督系统以侦测走私，并在伊拉克所有正在运营的油井安装电子计量器。

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