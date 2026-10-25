伊拉克总理阿里·扎伊迪批准为与沙特阿拉伯接壤的阿尔贾米马边境口岸建设建筑物和设施提供资金。这些工程旨在帮助完成该口岸于2027年计划开放的准备工作，并促进两国之间的贸易发展，Asharq Al-Awsat报道。

道路重建

穆萨纳省省长陶菲克·哈萨尼表示，修复萨马瓦市与该口岸之间的高速公路，并建设其基础设施，应能促进贸易并支持当地经济。

他说，该省还将能够根据现行法律规定从边境口岸运营中获得收入。地方当局正与省议会共同努力，以满足启动该口岸所需的要求。

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边境口岸

伊拉克和沙特阿拉伯已通过安巴尔省的阿拉尔边境口岸相连。该口岸在关闭近29年后于2020年重新开放。阿尔贾米马位于穆萨纳省的沙漠地区，历史上被认为是朝圣者的主要路线之一。

前议员海德尔·穆拉称，该项目是伊拉克政府通过贸易、能源和交通发展与邻近阿拉伯国家及其他国家经济联系的努力之一。与此同时，纳杰夫省一名官员表示，与沙特阿拉伯接壤地区的安全局势稳定，边境围栏沿线未记录到违规行为。

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