以色列总理本雅明·内塔尼亚胡将有关加沙地带未来的一系列决定推迟至定于10月27日举行的选举之后。其中包括部署国际稳定部队以及负责管理该地区的委员会抵达。据阿纳多卢通讯社援引以色列媒体报道。

推迟警察培训

以色列公共广播机构KAN报道称，内塔尼亚胡下令推迟约7000名巴勒斯坦人从加沙前往埃及接受警察培训。Israel Hayom报道称，以色列国内安全机构辛贝特已对5000至7000名被考虑参加此类培训的巴勒斯坦人给予安全批准。

与此同时，辛贝特仅核查了美国总统唐纳德·特朗普的和平委员会提交的名单，无权决定候选人是否可以离境。Israel Hayom消息人士称，推迟加沙重建措施的指示在过去几周内由以色列政治领导层逐步发出。

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加沙管理计划

被推迟的措施还包括为在拉法建设一座新城市作准备、部署国际稳定部队，以及加沙国家管理委员会的抵达。和平委员会表示，国际部队将由来自多个国家的军人组成，并由一名美国将军指挥。

和平委员会7月公布的路线图规定，将加沙的管理权移交给处于国际监督下的国家委员会，部署稳定部队，将哈马斯武器置于该委员会的责任之下，分阶段撤出以色列部队，并重建该地区。内塔尼亚胡8月表示，他不同意这些安排，坚持在以色列军队进行任何撤离之前解除哈马斯武装。

加沙卫生部数据显示，自2025年10月10日停火生效以来，以色列军队已造成1551名巴勒斯坦人死亡、5573人受伤。

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