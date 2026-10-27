在以色列，总理本雅明·内塔尼亚胡和国防部长以色列·卡茨否认了有关他们据称打算解除以色列国防军总参谋长埃亚尔·扎米尔职务的报道。这些声明于10月26日发表，即议会选举投票站开放前一天。

据《耶路撒冷邮报》报道，卡茨称有关扎米尔可能被免职的信息完全是捏造和谎言。他表示，这些报道是一系列安全议题声明的一部分，在他看来，其目的在于损害利库德集团的选举前景。

内塔尼亚胡和卡茨的声明

国防部长指出，正是他推荐任命扎米尔为总参谋长，并表示打算继续与其合作。内塔尼亚胡办公室也驳斥了有关总理与这名军方领导人关系紧张的报道。

内塔尼亚胡本人在社交媒体平台X上发文称，他没有计划解除总参谋长的职务，并将继续与扎米尔合作以维护以色列安全。他还表示，打算与特朗普总统一道消除伊朗核威胁，并与其他国家达成和平协议。

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有关伊朗问题争议的报道

这些否认是在有关内塔尼亚胡与扎米尔就以色列可能打击伊朗一事存在异常紧张关系的报道之后出现的。Channel 12 News于10月25日报道称，两人就此问题发生冲突；与此同时，国防部门官员强调，军事决策完全基于专业考量作出。

以色列国防军新闻处表示，军队在所有方向都处于高度戒备状态，其行动完全基于安全、专业和国家利益。卡茨还表示，总理、国防部长和军队之间保持全面协调，并保证以色列在选举前没有计划攻击伊朗。同时，他称，如果遭到伊朗攻击，该国将作出坚决回应。

领导“亚沙尔”党的前总参谋长加迪·艾森科特表示，扎米尔只有在法律规定的情况下才会离职。艾森科特称，内塔尼亚胡将在选举结束并组建新政府后离任。

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