加拿大总理马克·卡尼在访问柬埔寨期间表示，如果与美国的贸易谈判无法保住北美一体化汽车产业，渥太华可能会转向中国汽车制造商。《卫报》报道。

与美国的谈判仍是优先事项

卡尼强调，加拿大首先寻求与华盛顿达成协议。同时，这些谈判的结果可能决定该国是否会寻求与欧洲、中国或日本汽车制造商开展替代性合作。

这位加拿大总理表示，美国的行动使北美汽车市场的一体化程度降低。他指出，加拿大汽车行业员工必须获得在这一市场工作的充分机会，但如果没有这样的机会，加拿大将有其他选择。

本周，卡尼将在深圳会见中国国家主席习近平，预计将讨论汽车制造问题。在被问及潜在的中国投资是否可能成为与美国谈判的筹码时，卡尼否认了这种解读。

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来自中国投资的条件

卡尼表示，潜在的中国投资必须包括在加拿大进行实质性生产，而不仅仅是使用进口零部件组装汽车。他列出的要求包括适当的劳工标准、生产能力以及发展国内供应链，特别是使用加拿大关键矿产生产电动汽车。

今年1月，加拿大将中国电动汽车关税从100%下调至6.1%。最初的协议规定每年进口最多4.9万辆此类汽车，并在之后提高限额。作为交换，中国同意降低对加拿大农产品的关税，其中包括油菜籽。

福特、通用汽车和斯泰兰蒂斯在加拿大、美国和墨西哥均设有工厂，零部件在汽车生产完成前可能多次跨越边境。美国总统唐纳德·特朗普曾多次呼吁汽车制造商将生产从加拿大迁往美国。

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