加拿大总理马克·卡尼将于10月21日至23日访问土耳其，以启动两国之间新的战略伙伴关系。加拿大驻安卡拉大使马塞尔·勒布洛在接受阿纳多卢通讯社采访时表示。

这名外交官表示，加拿大和土耳其领导人计划通过一项联合声明，并制定行动计划，以发展多个领域的合作。勒布洛称，此次即将进行的行程将是加拿大政府首脑首次正式访问土耳其。他还指出，卡尼与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安已会面两次。

能源与国防工业

能源预计将成为会谈的关键领域之一。双方将研究在能源供应方面开展合作的可能性，特别是天然气供应。议程还将包括核能合作、可持续矿产开采以及国防工业领域的互动。

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勒布洛表示，加拿大认为与土耳其在国防领域合作具有巨大潜力。据他介绍，卡尼将由外交部长阿妮塔·阿南德以及能源和自然资源部长蒂姆·霍奇森陪同，两人将与土耳其同行会面。

自由贸易谈判

此访的另一项议程预计将是启动土耳其与加拿大之间自由贸易协定的谈判。大使表示，谈判预计将于11月举行。双方还计划签署一项航空运输协定。

勒布洛表示，现有安排已将两国之间每周航班数量增至21班。目前，航空连接将伊斯坦布尔与多伦多、蒙特利尔和温哥华相连，Air Transat计划于10月29日开通蒙特利尔—伊斯坦布尔航线。加拿大出口信贷机构加拿大出口发展公司也将与Türk Eximbank签署合作协议，以支持两国企业进入中东和非洲市场。

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