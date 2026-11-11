加拿大总理马克·卡尼在蒙特利尔表示，政府尚未作出取消北极地区海上油气勘探和开采禁令的决定。该禁令自2016年起生效。

资源管理资金

据《印度教徒报》报道，加拿大联邦预算在四年内拨款1100万加元，用于支持对北冰洋海上油气活动的管理和监督。

卡尼强调，这笔资金旨在加强因纽特人领导层的能力。联邦政府与他们达成了共同管理北方自然资源的协议。总理表示，这项预算条目并不意味着已决定取消禁令。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

可能审查的条件

加拿大北方和北极事务部长丽贝卡·查特兰表示，任何有关禁令未来的可能讨论，都必须考虑现有协议、因纽特人和各地区的自治，以及加拿大的高环境标准。

此前，《多伦多星报》援引财政部一名官员的话报道称，卡尼政府正在考虑取消北极地区油气活动禁令。该禁令是在贾斯廷·特鲁多担任总理期间，在与时任美国总统贝拉克·奥巴马达成协议后实施的，目的是保护脆弱的海洋生态系统免受石油泄漏风险的影响。

加拿大这项政策将于2028年到期，并每五年审查一次。部分北方地区领导人呼吁向钻探开放该地区，理由是需要实现更高程度的经济自给。加拿大北极海岸是鱼类、候鸟、海洋哺乳动物和北极熊的栖息地。

关注我们在