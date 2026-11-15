在菲律宾马尼拉，加拿大总理马克·卡尼表示，渥太华和华盛顿正在就一项可能的双边贸易协定取得谈判进展。同时，他强调双方尚未达成最终协议，The Hill报道。

在前往东南亚国家联盟峰会之前，卡尼与美国总统唐纳德·特朗普、美国贸易代表贾米森·格里尔、白宫副幕僚长斯蒂芬·米勒及其他官员进行了交谈。这位加拿大总理称这次交谈时间很长且内容充实。

汽车工业仍是关键问题

卡尼表示，他不会同意一项有悖于加拿大可持续发展的汽车产业利益的协议。他说，汽车行业是谈判中最复杂的问题之一，因为美国汽车工业部分依赖于与加拿大的整合。

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8月，加拿大中止了与美国的贸易谈判。卡尼称，特朗普政府在最后一刻提出了渥太华尚未准备接受的要求。此后，美国对价值200亿美元的加拿大出口商品征收了50%的关税。加拿大作为回应实施了关税，并表示打算以一美元对一美元的方式回应美国关税。

寻找新的贸易伙伴

在马尼拉期间，卡尼还宣布了加拿大与东盟及菲律宾达成的两项安排，旨在降低该国对美国的贸易依赖。他指出，政府在实现不到10年内将对美国以外地区的出口额翻一番这一目标方面进度超前。

总理表示，加拿大目前近三分之一的出口收入来自美国以外的国家，这是40年来的最高水平。

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