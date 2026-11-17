加拿大总理马克·卡尼11月17日在中国深圳会见中国国家主席习近平时表示，加拿大与中国之间的关系变得更加可预测和稳定。会谈在亚太经济合作组织峰会前举行。

两国领导人第三次会晤

据Channel NewsAsia报道，这是卡尼就任加拿大政府首脑以来与习近平的第三次会晤。这位加拿大总理指出，双边接触显著加强，该国在实现到本十年末将对华出口增加50%的目标方面进度超前。

1月，卡尼进行了近10年来加拿大总理首次对中国的访问。他的战略方向之一是减少加拿大对美国的显著经济依赖。

贸易与合作

习近平表示，在1月达成推进两国战略伙伴关系的协议后，各领域交流与合作已全面恢复。他说，双方计划深化在食品行业、能源和金融服务领域的联系。

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这位中国领导人还表示，加强北京与渥太华之间的沟通与合作，不仅将有利于两国，也将有利于亚太地区和世界。

双边贸易的变化

在渥太华同意以6.1%的关税每年进口4.9万辆汽车后，中国汽车制造商比亚迪、吉利和奇瑞开始采取措施进入加拿大市场。该配额将在五年内增至7万辆汽车。

卡尼1月访问后，中国下调了加拿大油菜籽的关税，并将针对加拿大油菜籽粕、龙虾、螃蟹和豌豆的关税优惠延长两年。根据路透社基于LSEG数据的计算，2026年加拿大原油对华供应增长约37%。

与此同时，安全分析人士和人权组织警告称，与北京建立更紧密的关系可能危及加拿大的安全和价值观。批评者还援引香港媒体大亨黎智英被监禁、去年四名加拿大人被秘密处决，以及加拿大情报部门关于北京干预至少两次联邦选举的结论。中国表示，对干涉加拿大内政不感兴趣。

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