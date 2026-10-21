中国国务院总理李强在塔吉克斯坦杜尚别举行的上海合作组织政府首脑理事会会议上，呼吁成员国加强地区稳定与繁荣，并促进全球发展。

贸易与运输走廊

李强表示，全球不稳定和不确定性因素正在增多。他表示，上合组织国家需要在基本原则、战略思维、务实举措和落实协议方面达成更广泛共识。这位中国总理还表示，多极化和经济全球化仍是国际舞台上的主导趋势。

据阿纳多卢通讯社报道，他呼吁该组织参与者深化贸易联系，促进地区经济一体化，建设稳定且有韧性的国际运输走廊体系，并保护全球生产链和供应链。

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医疗专业人员培训

李强表示，北京准备资助来自上合组织国家的1000名医疗专业人员赴中国接受进一步培训。他还呼吁该组织吸引更多国际伙伴，并在全球层面发挥更积极的作用，遵循上海精神原则。

会议结束后，与会者签署并发布了联合公报，还批准了有关贸易、投资、工业和运输联通领域合作的文件。成立于2001年的上合组织有10个成员：中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯——侵略国、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、印度、巴基斯坦、伊朗和白俄罗斯。

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