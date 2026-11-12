西澳大利亚州州长罗杰·库克批评了工党议员。这些议员在进入议会时试图让同僚贾格斯·克里希南避开记者的提问。据ABC新闻报道，这位州政府领导人称这一情况不够理想，并提醒议员们注意对他们行为的标准要求。

议员围住克里希南

前一天，数名议员在前往议会大楼的路上围住了里弗顿选区议员贾格斯·克里希南。南河选区议员特里·希利站在记者与克里希南之间，显然试图阻止记者向他提问。

记者试图就克里希南的商业事务以及向议会披露的信息询问他。ABC新闻称，在得知美国有人对他提起诉讼，涉及一笔据称未偿还的100万美元贷款后，外界对这名议员的关注加剧。

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科伯恩选区议员戴维·斯凯夫称记者的行为令人愤慨，并表示他们应该感到羞愧。ABC新闻报道称，立法委员会成员皮埃尔·杨似乎将克里希南带入了议会大楼。次日，杨拒绝回答记者的问题。

州长与反对党的反应

据ABC新闻报道，州长办公室的一名工作人员曾要求两名议员在前往议会时支持克里希南，但库克对此并不知情。州长在一份声明中呼吁议员、记者和其他议会工作人员相互尊重，并让每个人都能完成自己的工作。

早晨，议会南入口附近设置了绳索围栏，记者和摄制组站在围栏后。反对党领袖巴西尔·赞皮拉斯提出动议，将克里希南一事提交议会特权与程序委员会，以确定该议员是否违反了任何规则。

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