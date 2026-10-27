加拿大魁北克省长保罗·圣皮埃尔·普拉蒙东表示，渥太华政府拒绝了他在周四开幕的蒙特利尔加欧峰会上发言的请求。该省新成立的分离主义政府指责联邦当局将魁北克排除在可能涉及其权限的协议讨论之外，Politico Europe报道。

围绕魁北克参与问题的争议

魁北克司法部长玛丽-克洛德·萨拉赞表示，渥太华拒绝让普拉蒙东向峰会与会者发表讲话。她称，联邦当局9月还拒绝了前任魁北克政府在会议期间举办招待会的请求。

普拉蒙东称，这一决定是严重不尊重的表现。他表示，渥太华宁愿让他在活动上端虾鸡尾酒，也不愿让他在活动上发言。

加拿大总理马克·卡尼驳斥了魁北克被排除在这一进程之外的说法。他表示，普拉蒙东本人拒绝了周四峰会与会者晚宴的邀请，联邦当局就与欧盟的协议已三次与魁北克代表团进行磋商。卡尼办公室还向该媒体表示，所有加拿大省长均获邀参加晚宴。

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省级管辖权问题

据该媒体报道，联合声明的早期草案规定达成一项数字贸易协议，以及一项允许欧洲投资银行为加拿大关键矿产项目提供融资的协议。其中部分事项，包括自然资源，属于省级管辖范围。

萨拉赞表示，魁北克将在其管辖领域的协议问题上拥有最终决定权。她援引了1965年的热兰—拉茹瓦原则，该原则规定，省可以在加拿大宪法赋予省级权限的领域开展国际关系。

联邦议会中分离主义政党魁北克集团的领导人伊夫-弗朗索瓦·布朗谢也表示，他要求出席峰会的请求被拒绝。与此同时，魁北克驻布鲁塞尔总代表埃莱娜·德兰维尔表示，联邦和省级官员已成立联合工作组，以落实峰会成果。

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