拉脱维亚总理安德里斯·库尔贝格斯表示，计划减少该国的部委数量。他称，气候与能源部将是首个计划撤销的部门，LSM English报道。

目前，拉脱维亚有12个部。库尔贝格斯在拉脱维亚广播电台晨间节目《Labrīt》中表示，部委数量将会减少。他还指出，政府成员不仅可以是政治人士，也可以包括政治圈外的人士。

无党派国防部长

无党派人士拉伊维斯·梅尔尼斯已同意继续担任国防部长。此前，其候选资格由政治力量“新统一党”提名，但库尔贝格斯未邀请该党加入执政联盟。

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“新统一党”被排除在联盟之外，也引发了谁将接替拜巴·布拉热领导外交部的问题。

负责大型项目的单独部长

“统一名单”议会党团主席、现任财政部长马里斯·库钦斯基斯向LETA通讯社表示，正在讨论设立特别任务部长一职。他说，这名官员可负责大型项目，包括问题重重的“波罗的海铁路”基础设施项目。

库钦斯基斯表示，目前负责“波罗的海铁路”项目的交通部没有足够能力解决该项目相关问题。“统一名单”与国家联盟组成的联盟在拉脱维亚议会100个席位中拥有51席。

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