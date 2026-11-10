拉脱维亚总理安德里斯·库尔伯格斯在一场特别新闻发布会上表示，迫切需要审查总额为6亿欧元的预算支出。他说，国家必须在四年内节省30亿欧元，LSM English报道。

可能的节支方向

库尔伯格斯强调，国家不能支出超过其可支配的金额，因此需要寻找削减开支的方法。他列举的潜在节支来源包括与休假相关的支付和丧失工作能力补助，这些项目每年花费约10亿欧元。

总理还提议审查税收优惠。拉脱维亚有超过200项税收优惠，此类减免的总成本每年为25亿欧元。他认为，国家支持应更具针对性。库尔伯格斯举例称，每名儿童每月25欧元的家庭补助，他认为应提供给经济能力较弱的家庭。

支出和财政状况

他将需要29亿欧元实施的“绿色协议”措施列为另一个需要审查的领域。库尔伯格斯指出，并非所有此类措施都必须实施。他还提到可以优化政府采购以及公共行政人员数量。

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根据总理的评估，私营部门的就业岗位数量减少，而公共行政部门的岗位数量没有变化。库尔伯格斯表示，需要缩减国家在经济中的作用。

总理表示，拉脱维亚的国债已升至国内生产总值的46%。他说，过去十年的实际经济增长为15%，而通货膨胀和生活成本上升带来了GDP增长中的很大一部分。

库尔伯格斯预计，由于欧盟大型融资项目结束，2028年可能尤其艰难。他还警告称，波罗的海国家需要共同争取欧盟为Rail Baltica项目提供更多财政支持，否则拉脱维亚将无力承担其融资。

同样在新闻发布会上发言的审计长埃德加斯·科尔查金斯提议改革国有资本公司的管理，加强对影子经济的打击，并制定吸引外国劳动者的明确规则。他还指出，可以使用积累在某些国有公司账户中、且这些公司当前运营或投资不需要的资金。

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