黎巴嫩总理纳瓦夫·萨拉姆指责以色列军队将学童用于宣传目的，此前以军人员进入了黎巴嫩南部城镇德贝尔的一所公立学校。他表示，让学生参与此类活动侵犯了他们的权利，也违反了教育机构受保护的地位，阿纳多卢通讯社报道。

黎巴嫩总理的回应

萨拉姆表示，占领军无权利用黎巴嫩儿童，按他的话说，为占领辩护或展示其对该国南部民众的权力。他还承诺将继续支持德贝尔以及邻近的拉迈什和艾因埃贝尔居民，包括维持他们与黎巴嫩国家机构的联系。

此外，这位黎巴嫩总理呼吁在联合国支持下建立一项机制，在联合国驻黎巴嫩临时部队的任期于2026年12月31日结束后，维持黎巴嫩南部的国际存在。他表示，这应确保在占领结束、流离失所居民返回以及国家权力在全国恢复之前，村庄与该国其他地区之间的人道主义通道。

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学校视频

此前，以色列军方代表埃拉·瓦维亚在社交媒体平台X上发布了一段黎巴嫩独立日视频。她表示，自己访问了德贝尔公立中学，并与黎巴嫩学生会面。

德贝尔位于宾特朱拜勒区，地处该通讯社描述为被以色列占领的地区；以色列军队将其称为向黎巴嫩境内延伸最远10公里的“安全区”。据该通讯社报道，尽管黎巴嫩和以色列6月在美国斡旋下达成框架协议，以色列自3月2日以来仍持续在黎巴嫩南部发动袭击。该协议规定了安全措施，包括以色列军队从其占领地区撤出，以及在这些地区部署黎巴嫩军队。

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