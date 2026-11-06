马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣表示，他不支持马来民族统一机构（UMNO）支付前总理纳吉布·拉扎克5000万林吉特罚款的决定。据Channel NewsAsia报道，这位政府首脑强调，此事不应让人产生一种印象，即涉及数十亿林吉特的腐败行为可以被简单忽视。

总理的立场

易卜拉欣告诉记者，支付罚款是UMNO的决定和事务，但他本人并不同意。他说，马来西亚人在反对滥用权力和腐败方面必须坚持坚定的道德原则。

由易卜拉欣领导的希望联盟与UMNO共同在民族团结政府中治理马来西亚。

支付罚款与居家监禁

UMNO总秘书阿斯拉夫·瓦吉·杜苏基于11月6日证实，该党已在吉隆坡高等法院支付拉扎克的罚款。他表示，9月18日启动的“纳吉布·拉扎克团结基金”募捐活动已筹集到足够资金用于支付。

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支付罚款是马来西亚国王苏丹易卜拉欣·苏丹依斯干达于9月18日给予有条件赦免的条件之一。该赦免允许拉扎克在符合特定条件的情况下居家监禁服完剩余刑期，直至2028年8月23日。拉扎克的律师穆罕默德·法尔汉·穆罕默德·沙菲表示，付款后，高等法院签发了居家监禁令。

前民主行动党议员托尼·普亚呼吁对所筹集的捐款进行审计。他表示，马来西亚国家银行和马来西亚反腐败委员会的核查对于确定资金来源的合法性将十分重要。

拉扎克于2009年至2018年领导马来西亚政府，自2022年起在监狱服刑。他因一宗涉及4200万林吉特的案件被判七项罪名成立，这笔资金属于SRC International，该公司曾是国有基金1Malaysia Development Berhad的子公司。2024年，赦免委员会将他的监禁刑期从12年缩短至6年，并将罚款从2.1亿林吉特降至5000万林吉特。拉扎克否认存在不当行为。

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