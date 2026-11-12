英国首相安迪·伯纳姆在都柏林举行的欧洲政治共同体峰会上表示，英国和欧盟可能达成一项互利协议。他在欧盟—英国峰会前发表讲话，伦敦希望在该峰会上就与欧盟建立更紧密的关系达成一致。

伯纳姆表示，新协议或许能更好地符合选民认为自己在2016年投票支持的脱欧。他补充说，英国实际退出欧盟的结果比人们预期的严厉得多，并强调协议尚未达成，接下来七天的谈判可能会很艰难。

一揽子协议

双方希望在双边峰会上签署有关食品和饮料、排放交易体系以及青年流动计划的协议。正如《卫报》报道，来自欧盟国家学生的学费问题仍是重大障碍。

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欧盟曾表示，如果未能达成一项让欧洲学生在英国按本国费率缴纳学费的协议，有关食品和饮料及排放交易的安排可能不会生效。伯纳姆将即将达成的安排称为一揽子协议，但没有直接回答他是否同意这种关联。

合作的下一阶段

英国和欧洲官员还将讨论关系重启下一阶段的议程，预计将聚焦于一项联合移民协议。该协议可能包括执法和边境机构之间的合作、为巡演音乐家提供签证，以及相互承认资格。

据该报报道，英国寻求获取载有寻求庇护者指纹的Eurodac数据库的访问权限，以及申根信息系统SIS的访问权限。该系统包含被通缉人员、失踪人员和被盗物品的数据。

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