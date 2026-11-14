以色列总理本雅明·内塔尼亚胡11月14日呼吁“亚沙尔”党领导人加迪·艾森科特加入组建民族团结政府的进程。他称这种模式为“希望政府”，并将这一呼吁与第26届议会宣誓就职仪式上，以色列国歌《希望》奏响时联合名单议员离开会场一事联系起来。

《耶路撒冷邮报》援引内塔尼亚胡在X上发布的视频讲话报道了此事。据他称，由曼苏尔·阿巴斯领导的拉阿姆党团议员在国歌奏响期间仍保持站立。

呼吁无条件谈判

内塔尼亚胡表示，他周四与艾森科特的会面加强了他的信念，即有必要组成一个由所有承认以色列为犹太民族国家的政党参与的联盟。这场聚焦安全和外交问题的会面持续了两个多小时；总理的军事秘书出席了会议。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

政府首脑提议艾森科特放弃组建替代联盟的尝试，并在没有先决条件的情况下开始谈判。他还呼吁搁置政治分歧并达成协议，其中包括在哈雷迪代表参与下就兵役征召问题达成协议。

选举后的联盟组建

总统伊察克·赫尔佐格在10月27日选举后授权艾森科特组建下一届政府。此前，“亚沙尔”党在内塔尼亚胡于议会宣誓就职仪式上发表讲话后，取消了原定与利库德集团举行的联盟谈判，并指责总理使用分裂性言辞。

内塔尼亚胡还表示，依其评估，伊朗再次致力于恢复其核计划，并称这对以色列构成生存性威胁。他认为，狭隘政府或依赖恐怖主义支持者的联盟将无法应对这些挑战，而民族团结政府能够保障国家安全。

关注我们在