巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫表示，他已指示该国外交部动用一切可能手段，紧急加强对加沙地带的人道主义援助。据《黎明报》报道，他是在强降雨淹没数万顶供流离失所的巴勒斯坦人居住的帐篷后作出这一表示的。

被淹帐篷与求助呼吁

根据加沙政府媒体办公室的数据，在12小时内，至少7万顶帐篷因恶劣天气被淹。这影响了数万名流离失所者；另有人员受伤的报道，同时未报告死亡人数。据当地政府称，降雨和积水还冲毁了临时避难所。

加沙民防部门收到了流离失所居民发出的1,500起求助请求。市政服务部门和民防部门代表表示，由于燃料短缺和设备受损，他们无法应对恶劣天气造成的后果。他们还称，在以色列的进攻期间，数百辆车辆被毁，其中包括推土机和抽水设备。

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巴基斯坦政府首脑的声明

谢里夫称来自加沙的照片令人痛心，并表示儿童无处可去，正遭受饥饿和严寒之苦。他在社交平台X上写道，他已指示外交部动用一切可能手段，紧急加强人道主义援助。

这位巴基斯坦总理还对他所称的以色列持续采取非法行动、限制向加沙巴勒斯坦人提供基本人道主义援助表示担忧。谢里夫谴责了他所称的违反停火和国际法的行为。

在加沙城的一处帐篷营地，人们试图修复避难所，用沙子加固它们，并将儿童从被淹的帐篷中带出。加沙居民奥尔法特·马格杜布说，床垫都湿了，因此人们不得不睡在地上。另一名居民拉菲克·加塔斯表示，防水油布、帐篷和援助都很短缺。

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