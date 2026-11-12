西班牙首相佩德罗·桑切斯周四在塞维利亚正式启动连任竞选活动，为11月29日的投票做准备。他向安达卢西亚社会主义党的支持者发表讲话；数十年来，该地区一直是该党的政治根据地。

据Politico Europe报道，桑切斯在挥舞党旗和安达卢西亚旗帜的支持者人群前发表讲话。活动期间还播放了视频，视频中首相朗读安达卢西亚诗人和剧作家费德里科·加西亚·洛尔卡的诗作；洛尔卡于1936年被佛朗哥主义势力杀害。

失去政治根据地

社会主义党控制安达卢西亚自治区政府及该地区许多最大城市长达36年。2018年，在支持率下滑和一系列腐败丑闻后，其执政结束，中右翼人民党得以在该地区掌权。

自2019年起担任安达卢西亚主席的胡安马·莫雷诺，在2022年选举中取得压倒性胜利，并在今年的提前选举中获得最多选票。他在该地区的成功加强了人民党温和派在全国层面的地位。

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来自塞维利亚的社会主义党国会候选人弗朗西斯科·托斯卡诺表示，该党仍将安达卢西亚视为自己的根据地。该地区是西班牙人口最多的自治区，在马德里的350名议员中选出60人。

安达卢西亚的民调

与此同时，最新的GAD3民调显示，人民党在包括塞维利亚在内的大多数安达卢西亚省份领先于社会主义党。桑切斯所在政党此前从未在该省输掉大选。

报道称，2018年导致社会主义党失去执政地位的原因包括民众对失业、公共服务运行问题以及涉及地区高级官员的腐败案件的不满。格拉纳达大学政治学家安赫尔·卡索拉表示，尽管安达卢西亚此前有所发展，大衰退暴露了仍未得到解决的问题。

卡索拉称，社会主义党还面临代际问题：年轻的左翼选民对该党及过去数年的地区领导层认同较弱。托斯卡诺承认该党近年来在治理方面存在不足，但表示希望安达卢西亚选民会在桑切斯的进步路线与他所看到的世界保守浪潮之间作出选择时支持社会主义党。

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