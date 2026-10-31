巴基斯坦总理谢赫巴兹·谢里夫在伊斯兰堡举行的巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）开伯尔-普什图省议会党团会议上，批评了正义运动党（PTI）对该省的治理。据《黎明报》报道，他质疑省级当局可支配资金使用的透明度，以及这些资金是否用于民众福祉。

对PTI的指责

谢里夫表示，PTI已在开伯尔-普什图省执政13年。他提及该党承诺建设数百座水坝、发展太阳能，以及开设医院、大学和学校。

总理问道，该省建设了多少所新大学和医院，医疗保健系统是否得到改善，以及居民实际获得了哪些服务。他还提出了在实施这些计划过程中可能存在腐败的问题。

谢里夫称，在他看来，从白沙瓦到科希斯坦和哈扎拉地区，以及该省南部的大多数居民认为，PTI政府在满足他们的基本需求方面所做甚少。

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安全与谈判

政府首脑还表示，开伯尔-普什图省当局通过国家财政委员会的一项特别机制获得了数千亿卢比，用于打击恐怖主义。他询问该省启动了多少个“安全城市”项目，以及拨出了多少资金用于加强反恐部门。

谢里夫认为，如果省政府花费800亿卢比加强警察和其他执法机构，这些机构将能更好地应对安全挑战。

他还提到，PTI、巴基斯坦人民党和PML-N代表之间的谈判持续了48小时。他表示，一份协议草案已准备好签署，但未能获得时任该省首席部长索海尔·阿弗里迪的批准。据总理称，联邦当局现在被迫考虑在开伯尔-普什图省实施紧急状态和省长管治。

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