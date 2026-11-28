以色列临时总理本雅明·内塔尼亚胡与“亚沙尔”党领导人加迪·艾森科特同意于周日举行会谈，讨论组建民族团结政府。会议定于当地时间10:00在赫兹利亚的Dan Accadia酒店举行，阿纳多卢通讯社报道，消息援引利库德集团的一份声明。

赫兹利亚会谈

据利库德集团称，内塔尼亚胡和艾森科特在电话交谈中商定举行会面。艾森科特本人及其政党没有就达成协议的公告发表评论。

当天早些时候，艾森科特邀请内塔尼亚胡及其团队前往赫兹利亚的一家酒店进行晚间会谈。这发生在内塔尼亚胡表示愿意同意在政府首脑职位上轮换之后。

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轮换提议

根据该提议，艾森科特将首先担任总理，而内塔尼亚胡将在初始阶段担任候补总理。艾森科特表示，谈判应以一项详细的政治提议为基础；他此前一个周日通过应内塔尼亚胡请求设立的私人渠道，将该提议交给了内塔尼亚胡。

“亚沙尔”领导人还指出，他至今尚未收到对该提议中提出问题的答复。他组建政府的初始授权将于12月6日到期。艾森科特可以一次性请求总统伊萨克·赫尔佐格将这一期限延长14天。

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