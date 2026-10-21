以色列总理本雅明·内塔尼亚胡请求拉比埃利·萨丹说服右翼政党“Amha Israel”领导人奥费尔·温特退出定于10月27日举行的议会选举。阿纳多卢通讯社报道，消息援引以色列《Yedioth Ahronoth》报。

据该报报道，内塔尼亚胡与财政部长、宗教犹太复国主义党领导人贝扎莱尔·斯莫特里赫一道，访问了位于被占领约旦河西岸埃利定居点的“Bnei David”军事预备学院。他们在那里会见了与温特关系密切的萨丹。

对右翼选票的担忧

该报在学院内的消息人士称，内塔尼亚胡和斯莫特里赫向这名拉比展示了近期民调结果。他们表示，多个小党的参选可能令右翼阵营失去席位，而在蓝白党领导人本尼·甘茨退出竞选后，反对派更好地协调了力量。

温特在《Yedioth Ahronoth》发布的一段视频讲话中指责内塔尼亚胡和斯莫特里赫试图施压。“以色列人民希望有不同的政治，”他说。这名政治人物强调，他的政党为右翼阵营现有领导层提供了替代方案，其基础是责任、承认错误以及团结以色列人，并将参选到底。

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投票前的民调

上周，温特名单中的第八位候选人达维迪·本-齐翁撤回了自己的候选资格。该报称，此事发生在接近斯莫特里赫的人士和约旦河西岸拉比施压之后。本-齐翁解释称，他担心该党无法跨过有效选票3.25%的选举门槛，其支持者的选票将无法在以色列议会中得到代表。

10月12日，温特表示，如果他的政党无法跨过选举门槛，内塔尼亚胡将为右翼阵营的失败承担责任。在甘茨退出后，要求温特退出竞选的呼声加剧；右翼阵营代表认为，甘茨退出是加强反对派地位的因素。

公共广播机构KAN周日公布的一项民调显示，内塔尼亚胡阵营在120个席位中可获得51席，而“Yashar”党领导人加迪·艾森科特的阵营将获得52席。两个阵营均未达到取得多数所需的61席。同一项民调显示，在总理职位支持率方面，艾森科特以43%领先内塔尼亚胡的35%。

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