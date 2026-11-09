挪威首相约纳斯·加尔·斯特勒表示，他不期待乌克兰、美国和俄罗斯这一侵略国的代表于11月10日至11日在阿拉伯联合酋长国阿布扎比举行的会谈取得重大突破。他在接受Politico Europe采访时称，此次会晤是一个中间阶段，并希望对话能迅速继续。

会谈可能议题

斯特勒表示，各方可能讨论在黑海停火以确保粮食安全运输、停止打击能源基础设施、冻结前线，以及包括交换战俘在内的建立信任措施。旨在防止俄罗斯再次发动进攻的安全保障问题也在另行研究。

这位挪威首相指出，他目前仍未看到俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京真正准备达成和平协议的迹象。与此同时，他认为，派遣俄罗斯代表团前往阿布扎比，至少表明俄方愿意坐到谈判桌前。斯特勒表示，没有取得结果也将令俄罗斯付出代价。

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与克里姆林宫的接触及欧洲的作用

10月27日，斯特勒与芬兰总统亚历山大·斯图布同普京进行了90分钟的电话交谈。挪威政府首脑称这次谈话专业且理性，并强调，正如一些报道所声称的那样，俄罗斯领导人并没有向谈话对象讲授斯拉夫历史。

斯特勒为与克里姆林宫的直接接触辩护，解释称，战争发生在欧洲，欧洲国家必须向莫斯科传达其支持乌克兰的理由。他还主张确定一名代表或一组代表，向美国总统唐纳德·特朗普和普京传达欧洲的共同立场。

挪威首相强调，欧洲安全架构问题不应成为关于结束俄罗斯对乌克兰战争的谈判的一部分。他表示，俄罗斯不能决定北约可以或不可以在哪里存在。

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