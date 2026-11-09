在奥斯陆，挪威首相约纳斯·加尔·斯特勒建议英国不要效仿挪威与欧盟的关系模式。正如Politico Europe报道，他表示，由于两国经济存在重大差异，他不会向伦敦推荐这种模式。

参与市场但没有投票权

挪威人口为560万，通过欧洲经济区参与欧盟单一市场，但并非欧盟的正式成员国。因此，奥斯陆对欧盟集团的贸易规则没有投票权。

斯特勒承认，这一制度存在明显的民主赤字。但他表示，自1995年以来，挪威议会一直认为这是与欧盟互动的务实且可接受的方式。这位首相补充说，他不认为英国或加拿大能够以同样的方式行事。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与布鲁塞尔达成额外协议

挪威政府首脑指出，仅参与单一市场并不足够：挪威还必须与布鲁塞尔签署100项额外协议，涉及气候、学生、安全及其他问题。他表示，英国脱欧后，英国熟人曾向他询问挪威道路，但他警告说，那些因布鲁塞尔影响力过大而离开欧盟的人不应选择这一方案。

安迪·伯纳姆表示，从长期来看，他希望英国重返欧盟。本月晚些时候，他计划在与欧盟领导人举行的峰会上讨论改善贸易条件的可能性。斯特勒强调，英国必须找到自己的解决方案，但提出英国、加拿大和挪威可在航天领域以及稀土矿产供应链方面开展战略合作。

关注我们在