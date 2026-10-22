巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫在伊斯兰堡表示，他已指示研究开通巴基斯坦与马尔代夫之间的直飞航班。他于10月22日在马尔代夫总统穆罕默德·穆伊兹参加的巴基斯坦-马尔代夫商业论坛上作出上述表态，《黎明报》报道。

评估开通航班的可行性

谢里夫强调，目前马累与巴基斯坦城市伊斯兰堡和卡拉奇之间没有直飞航班。他指示民航部尽快准备可行性研究，以确定组织首个飞往马累航班的可能性。

总理表示，该航班可由巴基斯坦国际航空公司或另一家巴基斯坦航空公司运营。首个航班计划面向游客和商界代表安排。

谢里夫还表示，他已指示航空主管部门邀请马尔代夫代表团，共同制定尽快开通两国航空联系的计划。他表示，穆伊兹返回马累后，巴基斯坦计划在约一周内向当地派遣由政府官员和商人组成的代表团。

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贸易与海运联系

巴基斯坦总理还特别指出了建立直接海运联系的必要性。他表示，为实现贸易目标，需要制定从卡拉奇或瓜达尔至马累的可靠直运时间表。

谢里夫援引巴基斯坦商务部长贾姆·卡迈勒·汗的数据表示，巴基斯坦与马尔代夫之间的贸易额约为1300万美元。他称，两国已同意在未来两年内将这一数字提高至2亿美元。

马尔代夫总统穆罕默德·穆伊兹称，海运物流对这个岛国具有重要经济意义，并呼吁两国的航运、港口和物流公司研究开辟直接且具有商业可行性航线的可能性。

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