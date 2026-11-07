巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫在该国首都伊斯兰堡指示有关部门制定一份明确的路线图，以过渡到完全数字化的支付系统。该文件必须包括在全国推进无现金经济的具体期限和目标指标。

数字支付与互联网接入

在讨论落实政府倡议的会议上，谢里夫称发展数字支付是当局的优先事项之一，并表示这项工作已经取得积极成果。正如《快报论坛报》报道，总理还呼吁确保全国互联网接入，并让民众更容易获得技术服务。

此外，这位政府首脑指示不得拖延处理数字支付服务用户的投诉。他还呼吁通过Raast QR Code倡议发展买卖双方之间的无现金结算。

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各部委和政府机构被指示全面执行向无现金经济过渡的计划。当局还必须开展媒体宣传活动，鼓励消费者使用印在缴费单上的二维码支付电费和燃气费。

出口支持机构改革

在另一场会议上，谢里夫批准对巴基斯坦贸易发展局，即TDAP，进行现代化改革。这项改革旨在促进出口增长、推动本地商品进入全球市场，并使包括中小企业在内的工业符合出口标准。

总理指示为农产品出口建立完整的生态系统，包括整个价值链，并通过透明的竞争性程序为TDAP招募合格员工。拟议的一揽子改革包括将该机构的职能精简为八项核心职能、更新其治理结构、建设数字平台和采用人工智能工具。这些改革应在明年年中前全面投入运行。

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