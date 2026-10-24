巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫批准将2027年小麦指导价格定为每芒德4500巴基斯坦卢比。这比去年的3500卢比高出1000卢比，《快报论坛报》报道。

拟议价格比农民要求的水平低500卢比。夏巴兹·谢里夫表示，此次上调应支持面临生产成本、燃料价格上涨和通胀压力的生产者。

支持农民

总理表示，这一决定应鼓励农民播种小麦，加强国家粮食安全，促进本地生产并稳定农业部门。他还指出，新价格应帮助农民覆盖生产成本并获得可接受的利润。

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此外，国家粮食安全部长拉纳·坦维尔·侯赛因表示，夏巴兹·谢里夫将与各省协调，以制定统一的小麦价格。据他称，联邦当局已储备100万吨小麦，并指示保留这些库存。

畜牧业改革

在关于畜牧业改革的会议期间，夏巴兹·谢里夫还批准了畜牧业和乳业发展委员会的重组。他指示以透明方式并完全依据能力遴选该机构主席和成员，同时吸纳经验丰富的私营部门专家参与其工作。

总理指示制定一项全面计划，以彻底根除口蹄疫，并设定明确目标、可衡量的成果和规定期限。他还表示，联邦政府正在伊斯兰堡自筹资金建立一家企业，用于生产现代动物疫苗。

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