德国北莱茵-威斯特法伦州州长亨德里克·维斯特反对巴斯夫集团收购特种化学品生产商赢创。他在杜塞尔多夫表示，该公司的工业核心必须留在北莱茵-威斯特法伦州，《明镜周刊》报道。

州政府的立场

维斯特提醒说，赢创约有1.1万名员工。他表示，该公司的一项计划已经获得批准，目前正在实施。他还指出，赢创员工拥有巨大的研发潜力和专业能力，尤其是在特种化学品领域。

赢创总部位于埃森，而巴斯夫总部位于莱茵兰-普法尔茨州的路德维希港。维斯特表示，他支持赢创独立发展，并称自己对由竞争对手收购该公司的想法持“非常怀疑”的态度。

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巴斯夫的报价及RAG-Stiftung的角色

巴斯夫最近一次报价为每股赢创24欧元，对该公司的估值超过110亿欧元。赢创坚持保持独立。10月底，该公司表示，未与巴斯夫就收购事宜进行谈判，并专注于作为一家独立公司的战略发展。

持有赢创43%股份的RAG-Stiftung基金会可能在潜在交易中发挥重要作用。维斯特在该基金会理事会中代表北莱茵-威斯特法伦州。彭博社援引知情人士报道称，巴斯夫正准备再次尝试收购赢创，寻求获得关键利益相关方的支持，并研究可能作出的额外让步。据该通讯社称，新的报价可能在数日内提出。

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