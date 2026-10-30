圣卢西亚总理希望扩大台湾奖学金计划——《台北时报》

在台湾，圣卢西亚总理菲利普·皮埃尔在台北会见台湾总统威廉·赖时表示，希望深化两国合作，包括扩大面向学生的奖学金计划。据《台北时报》报道。

教育合作

皮埃尔指出，已有400多名来自圣卢西亚的年轻人获得台湾奖学金，以接受高等教育。他感谢台湾在专业人才培养、奖学金和基础设施项目方面提供的帮助。

这位政府首脑还表示，希望有更多来自圣卢西亚的医生、年轻科研人员、学生和专业人士赴台湾学习。他补充说，该国期待扩大奖学金计划，并建设一座现代文化与创意艺术中心。

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气候与贸易

皮埃尔表示，台湾与圣卢西亚在19年的友好关系中面临过类似挑战，其中包括气候变化的影响。他提到与厄尔尼诺现象有关的圣卢西亚干旱，这带来了建设大规模雨水收集系统的需求。该国政府还在推进农业现代化和多元化，并发展可再生能源和替代能源。

赖表示，两国之间的官方和民间联系在过去两年中变得更加紧密。他称，第19届台湾—圣卢西亚贸易展将于下个月在圣卢西亚举行，预计将有70多家当地企业与台湾企业共同参加。总统还感谢皮埃尔公开支持台湾申请成为联合国正式会员。

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