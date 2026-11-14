在德国，石勒苏益格-荷尔斯泰因州基督教民主联盟第三次提名州长丹尼尔·京特担任州议会选举的首席候选人，选举将于2027年4月18日举行。据《明镜周刊》报道，这名53岁的政治人物在诺伊明斯特举行的党代会上获得239票，即96.76%的支持。7名投票参与者投了反对票，另有1人弃权。

京特第三次获提名

京特自2017年以来一直领导石勒苏益格-荷尔斯泰因州政府。他表示，基民盟的目标是在选举中再次成为毫无争议的最强政治力量，他参选并不是为了取得比上次更差的结果。

这名政治人物还提醒说，在2022年选举前，投票前数周的民调同样对该党不利。当时，基民盟获得43.4%的选票，距离在州议会获得绝对多数还差一个席位。

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联盟与民调

2022年选举后，石勒苏益格-荷尔斯泰因州的基民盟与绿党组成联合政府。在约250名代表参加的党代会上，京特表示，德国全国都会关注这一北部州下一次选举的结果。据他所说，前一次选举提出了民主中间派力量的问题。

与此同时，基民盟在夏季由 Insa 研究所受《图片报》委托进行的一项民调中获得27%的支持率。

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