南澳大利亚州州长彼得·马利瑙斯卡斯已要求该州反腐机构ICAC评估阿德莱德Torrens to Darlington道路项目的保障机制。此前有报道称，一名非法摩托车团伙成员可能曾试图获取一家公司的权益；该公司原计划在该项目中施工，后被取消施工资格，澳大利亚广播公司新闻报道。

审查保障机制

马利瑙斯卡斯表示，州政府没有证据表明有组织犯罪已经进入该项目。不过，他请求ICAC专员埃玛·汤森考虑对采购和合同签订程序进行独立评估。

这项评估可能涵盖防范不当影响、利益冲突以及有组织犯罪渗透的保障措施。州政府称，此次请求是一项预防性举措，旨在防止纳税人的资金落入犯罪组织手中。是否进行审查将由ICAC自行决定。

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该州最大的基础设施项目

位于阿德莱德西部郊区的Torrens to Darlington交通走廊估值超过150亿美元。该项目由南澳大利亚州政府和联邦政府共同出资，并被称为该州最大的基础设施项目。

向ICAC提出请求之前，反对党曾声称摩托车团伙成员可能参与了相关工程。基础设施和交通部长乔·萨卡奇表示，州政府不会容忍其项目中出现犯罪行为、恐吓或暴力，并且拥有应对这类风险的机制。

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