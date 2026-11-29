在瑞典，现任保守派首相乌尔夫·克里斯特松获得了中央党支持，以组建新的四党少数派政府。议会将于周一就其首相候选资格进行投票，距离大选已近三个月，据法国24台报道。

四党联盟

克里斯特松提议的政府将包括其所属的温和党、中央党、基督教民主党和自由党。中央党的最高决策机构于11月29日支持这一安排，为首相获得投票所需的支持。

法国24台称为极右翼政党的瑞典民主党将不会进入新内阁。该党在2022年至2026年期间支持克里斯特松政府，并对政策拥有显著影响力，但表示不会投票反对其候选资格。

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议会中的少数派

在9月选举后，中左翼反对派在议会赢得176个席位，而克里斯特松的右翼阵营——当时包括瑞典民主党——赢得173席。有关组建新政府的谈判长期陷入僵局。

如果克里斯特松当选，其政府将拥有136个席位，少于取得议会多数所需的175席。因此，该联盟将需要瑞典民主党的支持才能通过部分法律。瑞典实行消极议会制：如果没有绝对多数议员投票反对，首相候选人即可获批准。

社会民主党领袖玛格达莱娜·安德松批评了中间派的决定；直到不久前，中央党还支持她担任首相候选人。左翼党领袖努希·达德戈斯塔尔也反对这一决定。

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