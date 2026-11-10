在瑞典，议会议长安德烈亚斯·诺尔伦给予首相乌尔夫·克里斯特松额外一周时间，尝试组建新政府。他的授权期限原定于周二到期，但诺尔伦表示，他将与所有政党的领导人进行新一轮磋商，随后宣布下一步措施。据《塞浦路斯邮报》报道。

右翼阵营谈判

上周，在极右翼政党瑞典民主党放弃获得部长职位的要求后，议长指派克里斯特松评估组建内阁的可能性。这可能有助于克里斯特松与中间党就支持右翼阵营进行谈判。

在9月的选举中，克里斯特松所在阵营失去了多数席位。与此同时，社会民主党领袖玛格达莱娜·安德松尚未获得绿党、左翼党和中间党的支持，而这些支持是她在任命她为首相的投票中所必需的。

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玛格达莱娜·安德松的立场

安德松周二表示，她已要求议长再给她一次组建政府的机会，因为她正试图确保获得足够票数。她还向左翼党施压，要求其放弃加入政府的要求。

中间党表示，不会同意由左翼党参与的政府，该党曾面临反犹太主义指控。据该媒体报道，中间派人士可能转而投票支持克里斯特松的右翼方案。安德松对TT通讯社表示，局势开始发生变化，反对党可能会在周二或周三再次会面。

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