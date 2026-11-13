澳大利亚塔斯马尼亚州长杰里米·罗克利夫就其在Facebook上发布的有关Trevallyn小学活动的帖文所造成的后果道歉。他表示，对该事件给个人、教师和学校带来的影响感到遗憾，但补充说，他仍坚持自己对圣诞节庆祝活动的期望，据澳大利亚广播公司新闻报道。

该帖文涉及学校将活动名称从Christmas on the Hill改为End of Year Extravaganza。罗克利夫表示，他知道有人试图从学年末庆祝活动中删除所有提及圣诞节的内容。

关于学校庆祝活动的帖文

10月14日，州长发布了一则帖文，没有点名学校或具体个人。不过，用户在评论和媒体报道中确认，所指的是Trevallyn小学及其代理校长。

澳大利亚广播公司新闻指出，罗克利夫关于所有圣诞节相关内容均被删除的说法并不正确。在一波网络辱骂之后，学校不得不聘请安保人员，代理校长则休假。

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教育界的反应

在罗克利夫举行的新闻发布会上，在Trevallyn小学的澳大利亚教育联盟成员通过对州长的不信任动议后，他再次被问及此事。该工会称他的帖文不可接受，并表示在州长道歉之前，不会允许政界人士参加学校年末活动。

塔斯马尼亚学校校长协会也对州政府首脑的行为表示愤慨。同时，议会公布的通信显示，在帖文发布当天，教育部门负责人吉娜·韦伯斯特告知罗克利夫办公室，圣诞节仍是该活动的重要组成部分。她表示，学校并未取消圣诞节，而是希望将既有传统与面向不同信仰和处境的学生及家庭的包容性做法结合起来。

罗克利夫表示，他直到次日才看到这封信，但坚持认为活动确实仍作出了改动。他最初的帖文收到了超过2000条评论，其中大多数支持他的立场。

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