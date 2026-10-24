泰国总理阿努廷·参威拉军表示，他不排除将第三个大党纳入执政联盟的可能性。他说，如果此举符合国家利益、惠及民众并增强政府稳定性，就可以予以考虑。

这位同时担任内政部长的政府首脑在每周播出的NBT节目中作出上述表示。据《曼谷邮报》报道，阿努廷被问及他与Klatham党的关系，以及联盟可能扩大的问题。

新伙伴的条件

阿努廷强调，政府不仅必须为国家利益工作，还必须保持足够的政治力量来落实其决定。他指出，政治中存在不同的选择，但不应为了满足某一方的利益而作出决定。

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这位总理补充说，决定将取决于政治局势、实际需要、合作意愿和相互理解。潜在伙伴还将根据其能否有效参与政府工作接受评估。

有关Klatham党的问题

谈及其所属的泰自豪党与拥有58个席位的Klatham党可能结盟一事，阿努廷表示，由于尚无具体提议，现在讨论此事为时过早。他也没有直接回答Klatham党在即将举行的不信任投票中支持政府，是否可能为其加入联盟铺平道路的问题。

总理表示，不信任投票是常规议会程序，也是反对派的宪法权利。他保证，联盟中的两个主要政党——拥有193个席位的泰自豪党和拥有74个席位的为泰党——之间不存在问题，政府成员彼此尊重。

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