泰国总理兼内政部长阿努廷·参威拉军指示地方行政厅检查全国各地的慈善基金会。在Goodness Foundation所筹集捐款可能被挪作他用的指控背景下，作出了这一决定，《曼谷邮报》报道。

基金会检查

参威拉军指示该部门审查基金会的活动，并对将捐款用于个人利益或将基金会作为其他活动掩护的人采取法律行动。他表示，泰国已对滥用基金会地位或未遵守其所声明宗旨的人员制定了规定和处罚措施。

当局应特别关注由名人管理的基金会。此前出现一则消息，潘娜达·翁普迪在其中道歉并称有关追诉具有政治动机，首相也否认此案受到政治干预。他指出，被告有权说明自己的立场并为自己辩护，而政府必须确保各方获得公平对待。

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逮捕令与财务审查

周四，泰国刑事法院对潘娜达·翁普迪（艺名Boom）及其丈夫阿提普·阿南他万（艺名Got）签发逮捕令。翁普迪被控欺诈公众、洗钱和违反《计算机犯罪法》。其丈夫被指控共同洗钱。

经济犯罪打击部门此前对该基金会金融交易的调查，导致翁普迪及其身边人士（包括亲属）的资产被扣押和冻结。内政部常务秘书温西特·三蓬塔叻表示，地方行政厅也已向南冷警察局报案。

该部门称，该基金会通过社交媒体为洪灾受害者募款，并将资金汇入Kasikornbank账户，但未获得1944年《募捐控制法》规定的许可。基金会获准在周二前提交财务报表。三蓬塔叻指出，整个基金会理事会均有责任遵守报告要求，警方则必须追踪资金流向，以确定可能参与所涉违法行为的人员。

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